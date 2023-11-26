Бобровую Луну и скопление Плеяд смогут увидеть жители Сибири

В 7:33 спутник будет хорошо освещен, а также вблизи него появится звездное скопление Плеяд. Они похожи на Большой ковш, вернее, на его уменьшенную копию.

Что такое "бобровая луна"

В астрологии такого термина нет. В народе так называют полнолуние в конце ноября.

Традиция придумывать имена для полной Луны пришла от индейских племен: они подмечали особенности определенного месяца и отражали их в названиях. Так, в ноябре бобры активно готовятся к холодам: строят плотины и запасают еду.

Ранее гигантская Луна залетела в объектив телескопа омского планетария.