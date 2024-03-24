26 марта
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Жизнь

Барнаульцы не могут передвигаться по Змеиногорскому тракту из-за потопа

Горожане заявляют, что двигаться по этому участку города проблемно и пешком, и на автомобиле, сообщает "ЧБ Барнаул".

Талые воды на Змеиногорском тракте в Барнауле
Талые воды на Змеиногорском тракте в Барнауле
"ЧБ Барнаул"

По словам очевидцев, уровень воды достигает номера автомобиля.

Затоплен большой участок дороги.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции тщательно досматривают автомобили на въезде в Барнаул.

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