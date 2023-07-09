Барнаульские специалисты проводят рейды по профилактике несчастных случаев на воде

Специалисты посетили берега озер Коралл, Пионерское и реки Ляпиха. Спасатели также развернули мобильный пост на берегу Оби.
Сотрудники поговорили с отдыхающими и рассказали им о необходимости соблюдать правила безопасности.
Взрослым также напомнили, что нельзя оставлять детей у воды без присмотра и купаться в состоянии опьянения.
Участники рейда также обратили внимание барнаульцев на опасность купания в запрещенных местах.
Правоохранители напоминают, что в водоемах запрещено:
- заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки;
- купаться и нырять в неизвестных местах и в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок, плотов;
- нырять и хватать купающихся за ноги и руки (даже в шутку);
- подавать ложные сигналы бедствия;
- перемещаться в лодке при катании;
- использовать для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасного поведения на воде.