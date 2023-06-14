Рыбак из Бийска спас щенка, привязанного к дереву на берегу реки

Собаку обнаружили в районе Соколово.
Неизвестный привязал щенка тонкой веревкой к дереву. Он был весь облеплен комарами и не двигался даже при приближении человека.
Рыбак предполагает, что собака оказалась не нужна бывшим хозяевам, и они решили таким жестоким образом избавиться от нее.
Очевидцы считают, что владельцы щенка надеялись, что животное утонет, когда река выйдет из берегов.
Мужчина забрал малыша к себе и готов пристроить его в добрые руки.
"Может кому нужен воспитанный кобелек? Пока его не пристрою, мне придется с ним в гараже жить", - рассказывает мужчина.
Ранее алтайские инспекторы спасли двухмесячного медвежонка со сломанной лапой.