23 марта
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Здоровье

Об идеальном времени для чистки зубов рассказал стоматолог

Лучшее время для чистки зубов — полчаса до завтрака, сообщает "Лента.ру".

Пожелтение зубов.
Пожелтение зубов.
unsplash.com

Так, при чистке зубов за полчаса до завтрака компоненты пасты успеют оказать лечебно-профилактическое воздействие на эмаль.

А для того, чтобы вкусовые рецепторы быстрее восстановились и не искажали вкус еды, врач советует выбирать пасту с нейтральным вкусом и с натуральными компонентами в составе.

Если же чистить зубы после завтрака удобнее, стоматолог предлагает сразу после пробуждения прополоскать рот чистой водой, чтобы устранить неприятный запах. После приема пищи нужно подождать от 30 до 60 минут, прежде чем приступать к чистке. Это поможет избежать повреждения эмали, которая после приема пищи становится чувствительной и уязвимой.

Ранее доктор рассказал, почему горячий душ может быть опасным.

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