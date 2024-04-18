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Озвучили новую версию смерти заслуженного артиста России

Вероятную причину смерти певца Евгения Кунгурова озвучили на его похоронах, сообщает Lenta.ru.

Микрофон.
Микрофон.
открытые источники (CC0)

Одна из пришедших на прощание с Кунгуровым передала журналистам слова его сестры.

«Пишут неправду. То, что он пил, — неправда. Это все после ковида», — сказала женщина, подразумевая осложнения, вероятно, психологического толка в том числе.

Отец Кунгурова также рассказывал о болезни сына. По его словам, тот страдал от болезни нервов, и это была не депрессия.

Ранее стало известно, что оперный певец Евгений Кунгуров умер в возрасте 40 лет. Известно, что он покончил жизнь самоубийством,

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