Был “графом” и побил рекорд по генпланам. Что мы знаем про монументалиста и главного архитектора Барнаула — Виктора Казаринова

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Виктор Казаринов родился в Томске 20 июля 1933 года. Работал главным архитектором барнаульского филиала «Сибгипросельхозстрой», в 1969–1977 и в 1983–1986 годах – главным архитектором Барнаула, в 1977–1983 годах – главным архитектором института «Алтайгражданпроект». Член Союза архитекторов России с 1969 года.
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В 50 лет Казаринов подготовил и организовал персональную выставку архитектурной графики. На этой выставке люди, например, узнали, что он не только автор парадного входа с лестницей на ВДНХ, но и соавтор павильона «Строительство» там же.
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Когда некоторые архитекторы услышали, что проект трибун Барнаульского ипподрома тоже выполнил Виктор Казаринов, то приобщились к конным состязаниям.
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В 1966 году в Советском Союзе готовились к 50-летнему юбилею Октябрьской революции. Виктор Казаринов получил заказ на разработку проекта в честь Владимира Ленина. Монумент, который сейчас стоит на площади Советов, он создал в соавторстве со скульптором Исааком Бродским.
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Архитекторы Попков и Первушина рекомендовали 35-летнего Казаринова в члены Союза архитекторов СССР. На следующий год Виктору Казаринову дали членский билет.
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Казаринов дружил с художником Добровольским. Архитектор называл Добровольского «Вэл», а тот называл Виктора Казаринова «Граф». Кстати, они вместе работали над мемориалом «Слава» на площади Победы.
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Однажды Казаринов выступил по телевидению с рассказом о будущем Барнаула. Он говорил о перспективе строительства университетского комплекса рядом с ВДНХ. Жители Горы испугались, что их дома начнут сносить и наутро устремились к зданию архитектурно-планировочного управления. Очередь выстроилась от дверей кабинетов до трамвайной линии на проспекте Строителей.
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Виктор Казаринов участвовал в разработке трех генпланов развития Барнаула. Этот рекорд пока никем не побит.
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В 1970-1980-е годы барнаульцы жили в условиях кризиса общественного транспорта. Ходили слухи, что Виктор Казаринов предлагал убрать из трамваев все кресла, чтобы вдвое увеличить вместимость вагонов.
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Последним проектом Казаринова стал интерьер ЦУМа у площади Советов.