3 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Спорт

В Барнауле состоялся турнир по художественной гимнастике

28 и 29 сентября турнир по художественной гимнастике состоялся на базе Алтайского училища олимпийского резерва, об этом сообщил "Алтайский спорт".

Открытый Кубок Алтайского края по художественной гимнастике
Открытый Кубок Алтайского края по художественной гимнастике
altapress.ru.

Турнир под названием "Путь к триумфу" включал в себя юных гимнасток из Барнаула, Новосибирска, Белокурихи и Бийска.

Больше всего наград забрали спортсменки столицы Алтайского края, но их представительство было самым большим.

Организатором данного мероприятия выступил спортивный клуб "Триумф".

Также по словам "Алтайского спорта", многие из гимнасток выполнили нормативы на спортивные звания и разряды.

Это Екатерина Шаповалова (программа мастера спорта), Анна Анисимова (программа кандидатов в мастера спорта, 2010 год рождения), Валерия Керносенко (программа кандидатов в мастера спорта, 2011 год рождения) и Дарья Якушева (первый спортивный разряд).

Ранее мы писали о проигрыше "Спартака"

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость