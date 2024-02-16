19 февраля
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Спорт

На Алтай-Коксе открыли сезон корпоративного спорта

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) стартовала заводская спартакиада сезона 2024 года.

На Алтай-Коксе стартовала заводская спартакиада сезона 2024 года.
На Алтай-Коксе стартовала заводская спартакиада сезона 2024 года.
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Фоторепортаж по ссылке.

Традиционное корпоративное мероприятие проводят для заводчан по 16 видам спорта, в том числе по плаванию, лыжным гонкам, северной ходьбе, мини-футболу, легкой атлетике, волейболу и другим. В новом спортивном сезоне участвуют 17 команд — 11 мужских и шесть женских.

Благодаря регулярным физическим тренировкам наши сотрудники укрепляют здоровье, повышают личную эффективность. Мы создаем все условия для активной жизни заводчан — каждый пятый наш сотрудник занимается спортом, — отметила начальник управления по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Мария Аитова.

Каждой команде подарили от завода сертификаты на покупку спорттоваров.

В знак открытия спартакиады провели товарищеский матч по волейболу между сборными руководителей и спортсменов завода.

Помимо ежегодной спартакиады, которая продлится по декабрь 2024 года, для сотрудников компании проводят «Семейные старты», турнир памяти первого директора завода А.А. Котовича, турслеты и др. Кроме этого, предприятие финансирует участие заводчан в выездных соревнованиях различного уровня. Команда завода второй год подряд становится лидером спартакиады среди организаций Заринска.

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