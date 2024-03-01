Алтай-Кокс провел традиционный зимний турнир

В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов разных возрастов из Заринска, Барнаула, Новоалтайска и других населенных пунктов Алтайского края. В рамках турнира по лыжным гонкам на заринском стадионе «Юность» провели забеги на дистанции от одного до пяти километров в девяти возрастных категориях. На отдельной площадке провели соревнования по гиревому спорту и настольному теннису.

Алтай-Кокс провёл традиционный краевой турнир памяти Александра Котовича. Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Видео с мероприятия по ссылке.

Фоторепортаж по ссылке.

Около 20 представителей завода поднялись на пьедестал почета. В числе лучших лыжников в своих возрастных группах были Валентина Рашидова, Алексей Кожевин, Галина Другакова, Александр Лобастов, Екатерина Ямцова, Владимир Коновалов. Среди гиревиков сильнейшими в своем весе признаны Алексей Максименко, Николай Сигитов, Александр Сойнов, Сергей Болотин, Мансур Абдуллин, Николай Астафьев и другие. В настольном теннисе лидировали Оксана Мясникова, Константин Манохов, Владимир Иушин и Татьяна Гориленко.

Алтай-Кокс провёл традиционный краевой турнир памяти Александра Котовича. Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Все спортсмены получили призы от профсоюза завода, а победители соревнований — дипломы и подарочные сертификаты от Алтай-Кокса.

Руководство предприятия и профсоюзная организация проводят турнир памяти Александра Котовича уже более 30 лет.

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