В Барнауле рядом со зданием культурного наследия хотят разместить проезжую часть

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула проводит обсуждения по поводу размещения проезжей части у здания на ул. Союза Республик, 44а в Барнауле. Барнаульцы забеспокоились.

К зданию на ул. Союза Республик, 44а хотят сделать еще один проезд с проспекта Ленина через площадь, расположенную перед кинотеатром «Россия». Это изменит красные линии и статус земельного участка. А именно — территория общего пользования увеличится, говорится в документах Комитета по строительству.

Ул. Союза Республик, 44. Яндекс. Карты

Сейчас подъехать к дому можно через ул. Союза Республик.

«Считаем, что проводимые изменения нанесут непоправимый ущерб зданиям по адресам пр. Ленина 69, пр. Ленина 71, пр. Ленина 73, будет нарушен ансамбль застройки улицы, интенсивный поток транспорта (в том числе грузового), который будет двигаться через данные проезды, приведет к превышению уровня допустимого шума, потенциальному повреждению фундаментов зданий и ускоренному загрязнению их фасадов, вследствие чего ансамбль застройки и здания будут утрачены как памятники краевого значения», — выразили беспокойство читатели altapress.ru.

Также барнаульцы беспокоятся, что организация дополнительного проезда через оживленную пешеходную зону перед зданием кинотеатра «Россия» несет риски для пешеходов, передвигающихся вдоль пр. Ленина.

Ранее сообщалось, что власти и застройщики делят обязанности по реновации Потока в Барнауле.

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