16 марта
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Недвижимость

Россияне бросились арендовать квартиры в столице

Жилье в Москве сейчас сдается почти вдвое быстрее по сравнению с 2023 годом.

Москва. «Москва-Сити»
Москва. «Москва-Сити»
СС0

По состоянию на начало года квартиры в Москве в среднем сдаются за 12 дней с момента размещения объявления до заезда жильца — это на 42% быстрее, чем в аналогичный период 2023-го, указывает Lenta.ru.

Быстрее всего находить жильцов удается собственникам студий и «однушек». Дольше всего по времени сдаются «трешки» — в среднем 16 дней.

Ранее что произойдет с рынком недвижимости в 2024 году, рассказали эксперты. Сворачивание льготной ипотеки должно охладить рынок и сократить разницу цен между «первичкой» и «вторичкой», считает правительство. В столицах это может привести к снижению цен на новостройки.

Прошлогодние всплески спроса и нынешнее снижение на рынке в основном связывают с ростом курса доллара и ослаблением рубля, повышением ключевой ставки и постепенным ужесточением выдачи ипотеки по льготным программам: семейной и с господдержкой. Официально они действуют до июля 2024 года.

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