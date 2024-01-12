Евротрешку как из Pinterest продают в Барнауле за 16,2 млн рублей.

Общая площадь трешки 70 кв.м. Один "жилой квадрат" 232 тыс. рублей.
Kвaртира «рacпaшeнка», oкнa выходят на вoсточную и западную стоpону, тaким oбpазoм в квaртире виден и расcвeт, и зaкaт.
В ходе ремонта заменен стеклопакет на более теплый, все окна покрашены в графитовый цвет.
На кухне крашенные фасады, каменная столешница, а вся техника встроенная — холодильник, варочная панель, микроволновка, духовой шкаф и вытяжка.
При этом на кухне стоит большой диван, на котором сможет уместиться вся семья.
В спальне есть кровать с мягким изголовьем до потолка, подъемным механизмом и ортопедическим матрасом. На нем вы всегда сможете выспаться.
Квартира в самом центре города, Сити-центр в шаговой доступности, а также в доме кафе Frееmеns.
Ранее сообщалось, что эстетичную двушку продают в Барнауле за 12 млн рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале