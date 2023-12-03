В Барнауле продают душевный домик за семь млн рублей. Он располагается по адресу микрорайон Новосиликатный.

Душевный домик со скромным ремонтом продают в Барнауле за семь млн рублей.

Общая площадь дома имеет 130 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 53,8 тыс. рублей.

Дом не облицован, однако это может быть и плюсом - вы можете выбрать любую расцветку.

Нa первом этaжe pаcпoложeна пpoсторная гостиная, идеaльнaя для приятных вeчерoв в кругу cемьи или с друзьями. А также детская спальня, кухня и санузел с душевой.

На втором этаже находится родительская спальня с выходом на балкон, откуда открывается прекрасный вид, и просторный холл с возможностью организации террасы над гаражом.



Коттедж оснащен газовым отоплением, имеются теплые полы и радиаторы для комфортного проживания. Водоснабжение осуществляется централизованно.



На участке есть гараж на две машины, удобно расположенный рядом с домом, а также просторная баня с отоплением и прачечная.

Ранее сообщалось, что царский дом из кирпича продают в Барнауле за 22 млн рублей.