Душевный домик со скромным ремонтом продают в Барнауле за семь млн рублей.

Общая площадь дома имеет 130 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 53,8 тыс. рублей.
Дом не облицован, однако это может быть и плюсом - вы можете выбрать любую расцветку.
Нa первом этaжe pаcпoложeна пpoсторная гостиная, идеaльнaя для приятных вeчерoв в кругу cемьи или с друзьями. А также детская спальня, кухня и санузел с душевой.
На втором этаже находится родительская спальня с выходом на балкон, откуда открывается прекрасный вид, и просторный холл с возможностью организации террасы над гаражом.
Коттедж оснащен газовым отоплением, имеются теплые полы и радиаторы для комфортного проживания. Водоснабжение осуществляется централизованно.
На участке есть гараж на две машины, удобно расположенный рядом с домом, а также просторная баня с отоплением и прачечная.
Ранее сообщалось, что царский дом из кирпича продают в Барнауле за 22 млн рублей.