В Москве арестовали Шахина Аббасова по делу об убийстве байкера

Известно, что отец обвиняемого пытался договориться с родственниками убитого, чтобы замять дело.
Шахин Аббасов, в свою очередь, сказал об убийстве, что "не желал этого, но так получилось".
В суде стало известно, что Аббасов работал в России неофициально. Он гражданин Азербайджана.
Драка между двумя мужчинами из-за парковочного места произошла 17 апреля на ул. Краснодарской в Москве. 24-летний молодой человек сделал замечание 21-летнему водителю, припарковавшему свой автомобиль на тротуаре возле подъезда жилого дома.
В ответ на это водитель ударил оппонента ножом и скрылся. Пострадавший умер в больнице.
Ранее бывший кандидат в депутаты признался в убийстве жены.
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