Гость банного комплекса избил женщину-администратора до сотрясения мозга

В Омске гость банно-гостиничного комплекса избил женщину-администратора из-за претензий по поводу номера, сообщила дочь пострадавшей в сообществе «Омск Live» во «ВКонтакте».

Мужчине не понравился номер. Он стал высказывать претензии администратору, когда время его пребывания в отеле уже закончилось. Постоялец стал грубить женщине, а затем избил ее, указывает Газета.Ru. Пострадавшая обратилась к врачам и в полицию.

Ранее в Барнауле мужчину избили во время продажи автомобиля.

Очевидец сообщил, что мужчина продал машину своей сестре, потом взял у нее ключи и попытался уехать.

Женщина позвала своих знакомых, они приехали и стали избивать мужчину.

Также отмечается, что его избили трое неизвестных, одетые в камуфляж.

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