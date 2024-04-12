Гость банного комплекса избил женщину-администратора до сотрясения мозга

Мужчине не понравился номер. Он стал высказывать претензии администратору, когда время его пребывания в отеле уже закончилось. Постоялец стал грубить женщине, а затем избил ее, указывает Газета.Ru. Пострадавшая обратилась к врачам и в полицию.
Ранее в Барнауле мужчину избили во время продажи автомобиля.
Очевидец сообщил, что мужчина продал машину своей сестре, потом взял у нее ключи и попытался уехать.
Женщина позвала своих знакомых, они приехали и стали избивать мужчину.
Также отмечается, что его избили трое неизвестных, одетые в камуфляж.
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