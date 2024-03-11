12 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Алтайском крае женщина получила маткапитал на двух несуществующих детей

В том числе женщина незаконно получала и другие пособия и выплаты, сообщает «КП Барнаул».

Деньги.
Деньги.
altapress.ru

Жительницу Алтайского края обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Незаконным образом женщина получила свыше двух млн рублей.

Следствием установлено, что обвиняемая предоставила в Пенсионный Фонд недостоверные сведения о рождении двух несуществующих детей, и в итоге получила маткапитал на сумму больше 450 тыс. рублей. Она также подала заявление в органы соцзащиты, где получила выплаты и пособия на сумму свышедвух млн рублей.

Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость