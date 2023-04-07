10 апреля
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Происшествия

Порноактриса занялась сексом на вершине священной горы

Колумбийская порноактриса Кэтти Блейк занялась сексом на вершине священной горы, сообщает Daily Star.

Горы, природа, снежные горы, летние горы, озеро.
Горы, природа, снежные горы, летние горы, озеро.
unsplash.com.

Между тем гора с древних времен — объект поклонения индейцев племени тахамис, указывает Lenta.ru.

И поступок актрисы и модели осудили колумбийцы. Разразился скандал. Однако своей вины звезда фильмов для взрослых не признала. Более того, заявила, что снимается в порно на исторических памятниках.

Ранее об известной сибирской актрисе кино для взрослых сняли документальный фильм. Фильм «Артем & Ева» расскажет о жизни порноактрисы Евы Эльфи и о том, как она пришла в индустрию фильмов для взрослых.

В фильме снялись сама Ева Эльфи и ее молодой человек Артем.

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