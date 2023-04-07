Порноактриса занялась сексом на вершине священной горы

Между тем гора с древних времен — объект поклонения индейцев племени тахамис, указывает Lenta.ru.

И поступок актрисы и модели осудили колумбийцы. Разразился скандал. Однако своей вины звезда фильмов для взрослых не признала. Более того, заявила, что снимается в порно на исторических памятниках.

Ранее об известной сибирской актрисе кино для взрослых сняли документальный фильм. Фильм «Артем & Ева» расскажет о жизни порноактрисы Евы Эльфи и о том, как она пришла в индустрию фильмов для взрослых.

В фильме снялись сама Ева Эльфи и ее молодой человек Артем.