2 мая
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Происшествия

Очевидцы сообщили о крупном беспилотнике, который направляется к Москве

Очевидцы рассказали о полете в сторону Москвы крупного беспилотника, сообщает Telegram-канал Shot.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Информацию проверяют оперативные службы.

Объект, похожий на беспилотник, был замечен на 75-м километре федеральной трассы «Крым». Не исключено, что беспилотник перепутали с гражданским самолетом, указывает «МК».

Ранее беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта. При падении дрона взрывное устройство сдетонировало. Никто не пострадал, так как аэропорт не работает.

Ранее обломки беспилотника нашли у железной дороги в Москве. Также украинской беспилотник попытался атаковать в Тульской области — есть пострадавшие. Аппарат удалось сбить с помощью российских средств радиоэлектронной борьбы «Поле-21». Потеряв ориентацию, украинский беспилотник упал в районе города Киреевска.

Между тем дрон подорвал резервуар нефтеподстанции под Белгородом.

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