1 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

О финансовой пирамиде «Слово пацана» предупредили сибиряков

Прокуратура Новосибирской области призвала жителей региона не взаимодействовать с финансовой пирамидой «Слово пацана».

Биткоин. Криптовалюта.
Биткоин. Криптовалюта.
СС0

Мошенники решили воспользоваться популярностью сериала про подростковые банды и рассылают рекламу своего «четкого» проекта.

Центробанк опубликовал данные о новой финансовой пирамиде «Слово пацана». Этот проект является мошенничеством и не имеет никакого отношения к сериалу. Он представляет собой классическую пирамиду, в которой обещают высокий доход за счет привлечения новых участников.

Создатели сайта предлагают гражданам оплатить взнос в криптовалюте в обмен на токены и обещание ежедневного роста их цены, пишет nsk.bfm.ru.

В ведомстве отметили, что Банк России включил онлайн-проект «Слово пацана» в список организаций с признаками «финансовой пирамиды», а Роскомнадзор ограничил доступ к нему.

Ранее поймали директора финансовой пирамиды Finiko. МВД объявило о задержании директора финансовой пирамиды Finiko Анны Сериковой по прозвищу Тиффани, собравшей у вкладчиков более 5 млн долларов.

В финансовой пирамиде Серикова имела статус «директора сети».

Серикова привлекала вкладчиков в пирамиду, проводя онлайн-конференции и выступая в различных регионах страны. В качестве «приманки» служило различное имущество, которое, по ее словам, она приобрела на доходы от инвестиций.

Ее задержали на территории Всеволожского района Ленинградской области.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость