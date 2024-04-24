24 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

О других фигурантах дела замминистра обороны РФ заявили источники

Накануне поздно вечером одновременно с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым задержали еще несколько человек, пишут «Известия».

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Они причастны к передаче денег в «сложной цепочке посредников».

Однако источник издания не сообщил, кто именно.

Также начались обыски на объектах недвижимости семьи Иванова, указывает Lenta.ru.

О задержании Тимура Иванова по подозрению в получении взятки Следственный комитет сообщил вечером 23 апреля.

Президенту РФ Владимиру Путину доложено о случившемся. Министра обороны Сергея Шойгу предупредили о задержании его зама заранее.

С Ивановым проводятся следственные действия, говорится в сообщении Следственного комитета. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Преступление относится к особо тяжким.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Летний хит — гонки на лодках «Дракон»
Мюзикл «Собака Баскервилей»
Летний театральный лагерь «Первая сцена»
Премьера «Саша, привет»
Повеселиться на «Ночь музеев — 2024»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость