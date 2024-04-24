Задержали замглавы Минобороны РФ. В чем подозревается

Верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложено о случившемся. Министра обороны Сергея Шойгу предупредили о задержании его зама заранее, указывает Газета.Ru.

Ходатайство об аресте

С Ивановым проводятся следственные действия, говорится в сообщении Следственного комитета. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Преступление относится к особо тяжким, сообщает ТАСС.

За что

Он задержан за получение взятки в особо крупном размере. По статье "задержания" ему грозит до 15 лет колонии.

Коллегия

Еще накануне замминистра принимал участие в коллегии ведомства, в Telegram-канале Минобороны опубликовали соответствующее видео.

Богатейший силовик

Иванова назначили на должность замминистра обороны указом президента в мае 2016 года.

До прихода в Минобороны Иванов был главой предприятия «Оборонстрой» (с 2013 года). В период с 1999 года по 2012-й работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса России.

Forbes неоднократно включал его в рейтинг «Богатейшие силовики России». В 2019 году он возглавлял этот список с семейным доходом за 2018 год в размере 136,7 млн рублей.

Награды

У Иванова есть орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и другие государственные награды.

Ранее задержали миллиардера из списка Forbes, бывшего владельца уральского завода. Это Юрий Антипов, экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината.

Forbes в 2021 году оценивал состояние Антипова в 700 млн долларов.

Миллиардер задержан по делу о мошенничестве.

Также в феврале акции трех крупных предприятий Антипова — ЧЭМК, «Кузнецких ферросплавов» и Серовского завода ферросплавов — передали в собственность государства. Такое решение по иску Генпрокуратуры принял Арбитражный суд Свердловской области.

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