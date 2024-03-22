После драки на базе отдыха задержали мэра российского города

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Подробности не сообщаются, указывает РБК.
Мэра задержали в его кабинете утром 22 марта.
По данным «Кам 24», это связано с расследованием избиения человека на базе отдыха. Драка произошла еще в декабре 2023 года. Чиновник нанес несколько ударов сидевшему рядом с ним человеку.
Также мэра исключили из "Единой России".
Ранее задержали мэра Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова. Мэр забаррикадировался в своем автомобиле на въезде во двор администрации города, когда увидел правоохранителей.
Силовикам пришлось разбить окно машины и даже выстрелить в воздух, прежде чем главу города удалось задержать.
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