Путин анонсировал альтернативу Крымскому мосту

Восстановленная железная дорога от Ростова-на Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска станет альтернативой Крымскому мосту, сообщает ТАСС .

Появление альтернативы анонсировал президент РФ Владимир Путин.

Президент пообещал — скоро железнодорожные составы проедут в Севастополь, указывает Lenta.ru. По словам Путина, это будет еще одна, альтернативная дорога вместо Крымского моста.

Ранее заградительные боны установили для защиты Крымского моста. Мера — для защиты от атаки подводных и надводных дронов. Со временем боны будут установлены по всей протяженности моста.

Также россиян попросили не снимать видео на Крымском мосту. Дело в том, что кадры могут использовать для подготовки терактов.

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