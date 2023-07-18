19 июля
﻿
Происшествия

Что известно о надводных беспилотниках, которые могли атаковать Крымский мост

По данным Национального антитеррористического комитета, Крымский мост мог быть атакован надводными беспилотниками 17 июля. Их марка не называлась. Altapress.ru разбирается, что они из себя представляют и в чем их особенность.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.
1
Что такое надводный беспилотник?

Надводный беспилотник представляет из себя катер без экипажа, снаряженный боевой частью. Эксперты РБК отмечают, что его фактически можно считать дроном-камикадзе, который действует в воде.

Управляют надводным БПЛА с помощью системы Starlink, но возможен и расчет маршрута по данным спутниковой навигационной системы.

2
Особенности

Эксперты "Известий" заявляют, что последнее поколение беспилотников двигаются не над водой, а наполовину погружаются в нее. Так притопленный беспилотник труднее заметить.

За счет своей конструкции на катере можно разместить большое количество взрывчатки. Таким образом, он может подойти под определенное место и взорвать цель.

Озеро, нос катера.
Озеро, нос катера.
Открытые источники в Интернете (СС0)
3
Какие есть беспилотники у Украины?

На вооружении у Украины есть беспилотники «Микола-1» и «Микола-2», заявил РБК ветеран спецподразделения «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов. Это пятиметровые суда, которые внешне напоминают водные мотоциклы.

За счет заостренной формы, беспилотники могут идти на большой скорости, где-то до 100 км/ч.

4
Насколько сложно обнаружить надводный БПЛА?

Надводный беспилотник обнаружить труднее, чем воздушный.

По словам Попова, в большинстве случаев беспилотники обнаруживают при визуальном контакте. Однако сделать это сложнее, если аппарат может погружаться и выглядывать из воды на 10–20 см.

Катер.
Катер.
Открытые источники в Интернете (СС0)
5
Как уничтожить надводный беспилотник?

Надводные БПЛА можно уничтожить как коптерами, так и с помощью самонаводящихся гранатометов.

6
Что произошло?

Напоминаем, что ЧП произошло рано утром 17 июля на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что разрушена 145-я опора. Однако позже Минтранс опроверг эту информацию и заявил, что повреждено только дорожное полотно, а конструкции пролетов моста находятся на своих опорах.

Погибли двое граждан из Белгородской области - мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористического акта на Крымском мосту.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость