Что известно о надводных беспилотниках, которые могли атаковать Крымский мост

Надводный беспилотник представляет из себя катер без экипажа, снаряженный боевой частью. Эксперты РБК отмечают, что его фактически можно считать дроном-камикадзе, который действует в воде.
Управляют надводным БПЛА с помощью системы Starlink, но возможен и расчет маршрута по данным спутниковой навигационной системы.
Эксперты "Известий" заявляют, что последнее поколение беспилотников двигаются не над водой, а наполовину погружаются в нее. Так притопленный беспилотник труднее заметить.
За счет своей конструкции на катере можно разместить большое количество взрывчатки. Таким образом, он может подойти под определенное место и взорвать цель.
На вооружении у Украины есть беспилотники «Микола-1» и «Микола-2», заявил РБК ветеран спецподразделения «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов. Это пятиметровые суда, которые внешне напоминают водные мотоциклы.
За счет заостренной формы, беспилотники могут идти на большой скорости, где-то до 100 км/ч.
Надводный беспилотник обнаружить труднее, чем воздушный.
По словам Попова, в большинстве случаев беспилотники обнаруживают при визуальном контакте. Однако сделать это сложнее, если аппарат может погружаться и выглядывать из воды на 10–20 см.
Надводные БПЛА можно уничтожить как коптерами, так и с помощью самонаводящихся гранатометов.
Напоминаем, что ЧП произошло рано утром 17 июля на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что разрушена 145-я опора. Однако позже Минтранс опроверг эту информацию и заявил, что повреждено только дорожное полотно, а конструкции пролетов моста находятся на своих опорах.
Погибли двое граждан из Белгородской области - мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористического акта на Крымском мосту.