Почти 900 засоров на сетях устранили специалисты Росводоканал Барнаул с начала года

Барнаульский водоканал за два месяца 2024 года уже устранил 848 засоров на сетях канализации. В основном «трофеями» сотрудников становятся смытые в унитаз салфетки.

Барнаульский водоканал за два месяца 2024 года уже устранил 848 засоров на сетях канализации.

Представители Росводоканал Барнаул регулярно призывают барнаульцев соблюдать простые, но очень важные правила пользования канализацией. В систему водоотведения запрещено сбрасывать любые биологически неразлагаемые предметы — строительный мусор, ткань, песок, цемент, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, пищевые продукты.

Особенно страшен для корректной работы канализации жир — он оседает на трубах, к нему прилипает туалетная бумага и другие отходы, — рассказал директор по производству Росводоканал Барнаул Дмитрий Власов.

Лучшая профилактика образования засоров — промывка сетей. Автопарк барнаульского водоканала оснащен мощной каналопромывочной техникой. Эти машины позволяют эффективно проводить промывку даже на трубопроводах большого диаметра. Чаще всего такие работы осуществляются на коммуникациях, отводящих стоки от многоэтажных домов.

Обратиться в водоканал, если вы столкнулись с засором или другой проблемой на сетях водоснабжения или водоотведения, можно по круглосуточному номеру кол-центра 500-101.

Самое важное - в нашем Telegram-канале