6 марта
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Потребитель

Ограничения на вывоз одного фрукта введет популярная туристическая страна

Таиланд может ограничить вывоз манго, сообщает Mash.

Манго.
Манго.
СС0

Сделать это хотят из-за туристов, которые вывозят экзотический фрукт коробками.

Больше всех на отдыхающих жалуются жители Пхукета — они выложили в соцсетях фотографии из аэропорта, на которых иностранцы проносят в ручной клади и переносках для животных десятки плодов.

Местные высказались, что из-за таких отдыхающих может увеличиться цена на манго. Они требуют ввести ограничение на вывоз фруктов для иностранцев.

Ранее тайские фермеры нашли редкую оранжевую летучую мышь, похожую на бабочку.

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