27 февраля
﻿
Туризм

На одном из пляжей Таиланда вода окрасилась в ярко-зеленый цвет

На пляже Банг Саен море окрасилось в ярко-зеленый цвет. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Таиланд».

Зеленая вода.
Зеленая вода.
Telegram-канал «Реальный Таиланд»

Накануне на пляж Банг Саен обрушилось цветение планктона, несмотря на отсутствие дождя.

Пользователи сети пошутили и назвали зеленую воду в стакане зеленым чаем.

На пляже провели проверку и обнаружили более шести тыс. клеток Noctiluca scintillans ( «морской искорки») на литр воды. При этом купаться в такой воде — безопасно.

Обычно планктон начинает цвести в сезон дождей. Однако из-за сточных вод, которые содержат много пищи для бактерий, планктон начинает быстро размножаться.

Ранее сообщалось, что на Алтае обнаружили крупную территорию с вымирающим растением.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость