Молоко и молочная продукция могут подорожать в России

В России стремительно растет себестоимость молочная продукции. Это может привести к ее подорожанию на полках магазинов, сообщает " Парламентская газета ".

Известно, что за 2023 год этот показатель в производстве сырого молока вырос на 16–17%.

Также растет стоимость топлива и электроэнергии, увеличиваются и заработные платы на производстве. Это приводит к дополнительным издержкам, которые приходится учитывать.

В данный момент резкого скачка цен на молочную продукцию нет, однако к осени ситуация может измениться.

Большую роль здесь также сыграет сезонность. Высокая сезонность влечет за собой изменение рентабельности.

В таком случае цены вырастут на 7–9%. Но могут быть и неучтенные факторы, которые изменят прогноз в лучшую или худшую сторону.

Ранее стало известно, что скоро подорожает пиво в России.

Самое важное - в нашем Telegram-канале