22 июня
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Политика

Уголовная ответственность может грозить россиянам за поджог травы и леса

Президент Путин поручил рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за поджог леса и травы, пишет РБК.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Ответственным за выполнение стал премьер-министр РФ Мишустин. До 1 августа этот вопрос должны будут обсудить, а Мишустин — выступить с докладом.

Кроме того, до 1 июля финансовую помощь окажут Курганской и Свердловской областям. Средства пойдут на помощь пострадавшим во время лесных пожаров.

Коснутся ли подобные меры поддержки Алтайского края — неизвестно. Однако лесные пожары до сих пор преследуют жителей Егорьевского района.

Лесные пожары в Егорьевском районе

Первый лесной пожар начался 7 июня в Ракитовском лесничестве. Возгорание произошло из-за сухой грозы.

Из-за огня, который распространился на площади 4,2 тыс. гектаров, перекрыли один участок дороги в регионе. Позже площадь составила более чем на 5 тыс. гектаров.

Кроме того, в соцсетях писали об эвакуации соседних населенных пунктов и о введении режим ЧС в Егорьевском районе. Пожар локализовали 10 июня, а потушили — 15.

Еще один пожар вспыхнул на территории Лебяжинского лесничества 19 июня. Площадь возгорания выросла до 7,1 тыс. га. Губернатор запросил федеральную помощь.

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