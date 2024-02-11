13 февраля
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Политика

Россияне массово уезжают из Антальи. Причины

Россияне начали массово уезжать из Турции, пишет Posta.

Турция.
Турция.
Изображение от frimufilms на Freepik.

Это происходит из-за роста цен на жилье и ужесточения проверок для получения туристического вида на жительство (ВНЖ), указывает bfm.ru.

Также в несколько раз повысилась минимальная стоимость недвижимости для ВНЖ. И не продлили тем, у кого истек срок пребывания в стране.

Для сдерживания цен в городе закрыли целые кварталы для иностранцев.

Отъезд

Россияне уезжают в ОАЭ, Сербию, Хорватию, в Таиланд, на Бали и на Мальдивы.

Ранее сообщалось, что трупы выбрасывают волны на пляж популярного курорта. Страшные находки сделали на лучших пляжах побережья Антальи (Турция).

Версия

Тела могут принадлежать нелегальным мигрантам. Судно перевозило около 90 человек из прибрежного района между Ливаном и Сирией, двинулось в сторону Кипра. Через несколько часов связь с ним была потеряна. Вполне вероятно. что число прибитых к берегу трупов увеличится.

Все найденные тела исследуют специалисты судебной экспертизы.

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