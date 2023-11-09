Внезапно: Таджикистан резко опередил Швейцарию и стал самой безопасной страной в мире

Таджикистан занял первую строчку «Глобального отчета о законности и порядке».

Республика с результатом 96 баллов опередила Финляндию, Исландию, Кувейт, Люксембург, Норвегию, Вьетнам (по 92 балла) и Швейцарию – 91 балл, пишет "Фергана".

Вопросы

Исследователи интересовались у жителей 144 стран в возрасте 15 лет и старше такими вопросами — уверены ли они в местных органах правопорядка, чувствуют ли себя в безопасности в своем районе и становились ли жертвами краж или нападений.

Средняя Азия

Узбекистан оказался в группе стран, набравших 90 баллов. Столько же набрали Дания, Индонезия, Косово и Словения.

Казахстан и Кыргызстан набрали по 81 баллу, как и Турция. Туркменистан в рейтинге отсутствует.

Россия

Россия набрала 76 баллов. Столько же — Афганистан и Палестина.

Документ подготовлен американским институтом изучения общественного мнения Gallup (Институт Гэллапа).

Ранее россияне назвали любимые европейские страны для отдыха.

Пятерку самых популярных стран для отдыха возглавила Италия — 20,7% россиян планируют отправиться туда. На втором месте оказалась Франция (18,6% голосов).

Середину списка заняла Испания (14,9%), а замыкают список Германия (11,7%) и Греция (9,1%).

Также 61,3% опрошенных рассказали, что у них поездка по Европе занимает более одной недели. Остальные отдыхают менее семи дней.

Около 72,8% предпочитают останавливаться в отелях, 27,2% туристов арендуют апартаменты. Также 83,2% россиян назвали лето лучшим сезоном для отдыха в Европе.

Также турагент назвал самые опасные для россиян страны.