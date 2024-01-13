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Политика

День 688-й. Самое важное к утру 13 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что военный конфликт России и Украины может продлиться и в 2025 году. При этом он подчеркнул, что страны НАТО продолжат оказывать поддержку Украине для обеспечения обороноспособности страны.
  • Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Киеве соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Оно не предполагает участия Лондона в конфликтах на территории Украины.
  • Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал подписание между Великобританией и Украиной соглашения о сотрудничества в сфере безопасности в ходе визита британского премьер-министра Риши Сунака в Киев. Он заявил, что размещение британского воинского контингента на территории Украины Россия воспримет как объявление войны. Анонсированное соглашение не предполагает размещения британских военных на Украине.
Армия.
Армия.
unsplash.com

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Доллар — 87,96 рублей. Евро — 96,45 рублей.

Bloomberg: Россия оспорит конфискацию замороженных активов через суд.

Песков: в США сомневаются в эффективности помощи Украине.

Британия анонсировала крупнейшую поставку дронов Украине.

МВФ: Украине понадобится $32 млрд финансирования от доноров в 2024 году.

Зеленский обвинил США в отсутствии денег у пенсионеров на Украине.

Кирби: США трудно контролировать использование полученного Украиной оружия.

FT: Еврокомиссия пойдет на уступки Венгрии ради выделения €50 млрд Украине.

Зеленский призвал уехавших из страны мужчин вернуться и помочь Украине.

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