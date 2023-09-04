6 сентября
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Политика

Без интриг. Социологи спрогнозировали итоги губернаторских выборов в Алтайском крае

Социологическая компания ИНСОМАР представила прогноз политических симпатий жителей Алтайского края на предстоящих губернаторских выборах. С большим отрывом – 68% побеждает действующий глава региона Виктор Томенко.

Выборы.
Выборы.
"Голос"

Далее предпочтений избирателей распределились следующим образом:

  • Сергей Булаев – 13%,
  • Евгения Боровикова – 10%,
  • Сергей Малинкович – 6%,
  • Недействительные бюллетени- 3%.

Результаты получены компанией ИНСОМАР в результате анкетирования жителей края по собственной инициативе. Прогноз основывается на многофакторном математическом моделировании с учетом мнения активных избирателей, партийных предпочтений, социального самочувствия, а также истории выборов.

Объем выборки составил 1 200 респондентов. Максимальная статистическая погрешность - 2,9%. Дата проведения опроса 2 сентября 2023 года.

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Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР:

«Виктор Томенко более чем уверенно лидирует. Ближайший конкурент со значительным отрывом. Можно говорить, что существующие рейтинги позволят победить в первом туре. Очень уверенная кампания. В ходе работы кандидату точно удалось донести свою позицию. И поскольку речь идет о выборах на второй срок, то речь идет о том, чтобы отчитаться о достигнутых достижениях. Как мы видим, это получило поддержку и вот выразилось в некую оценку».

Компания "Инсомар" (общество с ограниченной ответственностью "Институт социального маркетинга") провела анкетирование среди жителей Алтайского края по собственной инициативе. Прогноз основывается на многофакторном математическом моделировании с учетом мнения активных избирателей, партийных предпочтений, социального самочувствия, а также истории выборов. Объем выборки составил 1 200 респондентов. Максимальная статистическая погрешность – 2,9%. Дата проведения опроса 2 сентября 2023 года. Опрос проводился по телефону.

По расчетам экспертов компании, явка на предстоящих выборах составит 34–38%.

Респондентам задавали следующие вопросы:

  • "Если бы выборы губернатора Алтайского края состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из перечисленных кандидатов Вы бы, скорее, проголосовали?"
  • "Вы примете или не примете участие в выборах губернатора Алтайского края 8–10 сентября этого года?"
  • "Представьте, что выборы депутатов Государственной Думы состоятся в ближайшее воскресенье. За какую партию Вы бы, скорее всего, проголосовали?"
  • "Если говорить про ситуацию в целом, Вы скорее довольны или скорее не довольны положением дел в Алтайском крае?"
  • "Как Вам кажется, ситуация в Алтайском крае за последние полгода улучшилась, ухудшилась или практически не изменилась?"

Ранее сообщалось, что Томенко посетил легендарные заводы в Петропавловском районе.

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