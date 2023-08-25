Губернатор Томенко проверил, как внедряется «алтайский сельский стандарт» в Усть-Калманке.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал в Усть-Клманском районе. Он побывал на открытии обновленного дома культуры в райцентре, осмотрел благоустроенную центральную площадь, пообщался с жителями и узнал о проблемах, которые их волнуют. Также губернатор посетил Усть-Калманский элеватор, который поставляет муку и крупы в регионы России и за рубеж.

На капительный ремонт дома культуры было направлено из краевого бюджета более 82 млн рублей. Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что подобная работа ведется по всему краю, за последние годы благодаря различным федеральным и краевым программам удалось отремонтировать более 300 объектов культуры. В районах внедряется «алтайский сельский стандарт», который включает обновление социальных объектов и инфраструктуры сел.

«Мы взяли для себя целью наши крупные села, районные центры приводить к определенному стандарту – «алтайский сельский стандарт» мы его назвали. Правительство края, органы власти взяли для себя целью так работать, чтобы приводить их в соответствие на всей территории края. Мы будем эту работу продолжать», - сказал губернатор.

Губернатор прогулялся по обновленной площади Усть-Калманки и оценил ее благоустройство, которое проводилось в 2020-2021 году. На эти цели было направлено более 8 млн рублей. Жители в разговоре с губернатором отметили, что видят позитивные изменения и рассказали о проблемах, которые еще предстоит решать.

Губернатор отметил важную роль предприятия, которое обрабатывает зерно и крупы и поставляет свою продукцию не только в регионы России, но и за рубеж, в том числе – в Китай. Глава региона подчеркнул, что пищевая промышленность – перспективная отрасль, которая активно развивается в Алтайском крае. При этом важно, чтобы в регионе не только выращивали продовольствие, но и активно работала его переработка.

«Вопросов по Усть-Калманскому району немало. Я вам обещаю, что мы на этом не остановимся, будем и дальше работать. Есть вопросы инфраструктурные, мы занимаемся дорогами. Будем слушать ваши замечания, пожелания, инициативы. Уверен, что шаг за шагом жизнь в Алтайском крае, наших районах и городах будет становиться лучше», - сказал Томенко.

Алтайский край намерен стать частью сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай, проект которого президент Владимир Путин поручил проработать правительству России в мае 2023 года. Перспективность участия региона в зерновом коридоре неоднократно подчеркивал губернатор Виктор Томенко.