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Жизнь

Врачам пришлось вызвать спасателей, чтобы добраться до больного мужчины

Мужчина пожаловался на ухудшение здоровья и обратился в скорую помощь. Открыть дверь медикам самостоятельно он уже не смог, на помощь пришли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ в «Вконтакте».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Как оказалось, мужчина находился в квартире один. В какой-то момент ему стало нехорошо и он решил обратиться в скорую помощь.

Прибывшие медики не смогли зайти в квартиру, так как дверь была заперта изнутри. На звонки обратившийся не отвечал.

Тогда сотрудники скорой помощи обратились к спасателям. Они на альпинистском снаряжении проникли в квартиру на пятом этаже, спустившись с крыши дома. Больного мужчину госпитализировали.

Ранее сообщалось, что мужчина оказался в реанимации после попытки открыть посудомойку.

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