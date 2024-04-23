Мужчина пожаловался на ухудшение здоровья и обратился в скорую помощь. Открыть дверь медикам самостоятельно он уже не смог, на помощь пришли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ в «Вконтакте».

Как оказалось, мужчина находился в квартире один. В какой-то момент ему стало нехорошо и он решил обратиться в скорую помощь.

Прибывшие медики не смогли зайти в квартиру, так как дверь была заперта изнутри. На звонки обратившийся не отвечал.

Тогда сотрудники скорой помощи обратились к спасателям. Они на альпинистском снаряжении проникли в квартиру на пятом этаже, спустившись с крыши дома. Больного мужчину госпитализировали.

Ранее сообщалось, что мужчина оказался в реанимации после попытки открыть посудомойку.

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