Возможен снег, но зима не напомнит о себе. Какая погода будет в Алтайском крае 25 апреля

Погода в Алтайском крае
Ночью в регионе температура составила -4,-9 гр.
Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Днем значительно потеплеет. Температура будет 4 градуса, но со знаком плюс. Синоптики прогнозируют в регионе температуру +4,+9 гр.
Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. В утренние часы на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, по югу местами порывы до 16 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в Барнауле были заморозки. Температура составила -4,-6 гр.
Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Днем температура повысится до +5,+7 гр.
Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
Самое важное - в нашем Telegram-канале