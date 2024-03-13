В России зафиксировали рекордный рост зарплат курьеров

Средняя зарплата у российских курьеров выросла более чем на 25 тыс. рублей, передают РИА Новости .

Отмечается, что ранее зарплата была около 87,2 тыс. рублей. А теперь составляет 112,5 тыс. рублей.

Руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова заявила, что на рынке не хватает кадров, поэтому работодатели ведут серьезную борьбу за курьеров.

Так, на фоне этого в России зафиксировали рост зарплат курьеров. Она увеличилась на 30%.

Спрос на курьеров может уменьшиться при массовом внедрении роботов-доставщиков.

Ранее сообщалось, что в Бийске средняя зарплата вырастет почти до 50 тыс. рублей.

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