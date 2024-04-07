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Жизнь

В храме Благовещения Пресвятой Богородицы выпустили голубей. Видео и фото

В небо выпустили голубей — как символ добрых известий — после праздничной литургии в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Барнауле.

Светлый праздник Благовещение.
Светлый праздник Благовещение.
Предоставлено altapress.ru

7 апреля — церковный праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. Полное название праздника звучит следующим образом — Благовещение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы, и Приснодевы Марии.

Дословно название праздника переводится как «благая весть».

Дева Мария, жившая в городе Назарете и воспитывавшаяся при храме, в юном возрасте дала обет девства. В 14 лет благочестивый старец Иосиф взял ее в жены и стал хранителем ее чистоты.

В Благовещение к Марии явился архангел Гавриил и сообщил благую весть. Она станет матерью сына Божия Иисуса Христа: "Радуйся Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами. Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус".

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