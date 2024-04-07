Благая весть: что нужно делать на Благовещение

В народной традиции Благовещение также имеет и другое название — Бабий праздник. В этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии о скором рождении Сына Божия Иисуса Христа.
История праздника Благовещение
Дословно название праздника переводится как «благая весть». И посвящен он событиям, которые описаны в Евангелии от Луки.
Дева Мария, жившая в городе Назарете и воспитывавшаяся при храме, в юном возрасте дала обет девства. В 14 лет благочестивый старец Иосиф взял ее в жены и стал хранителем ее чистоты.
В Благовещение к Марии явился архангел Гавриил и сообщил благую весть. Она станет матерью сына Божия Иисуса Христа: "Радуйся Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами. Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус".
Церковное празднование Благовещения
На Благовещение в храмах проходит всенощное бдение, которое начинается с Великого повечерия, и читается Литургия св. Иоанна Златоуста. Во время богослужения священники рассказывают всем пришедшим о сути праздника и явлении ангела к Деве Марии.
Священнослужители в этот день надевают облачения голубого цвета. Это цвет богородичных праздников.
Рождение
Девушки и женщины 7 апреля молятся о рождении ребенка, излечении от бесплодия, о здоровье для детей.
В старину на этот день существовал обычай — выкупать у продавцов птиц и выпускать их на волю. Это считалось проявлением любви и заботы ко всему живому и способом донести до Бога свои просьбы и молитвы.
Семена
Накануне праздника и в само Благовещение освящают семена в Церкви. Считается, что в это время Бог благословляет землю и растения. Освященные семена должны дать по-настоящему богатый урожай.
Народные приметы 7 апреля
- Нет облаков и яркое солнце — летом частыми будут грозы.
- У березы появились первые листочки — к солнечному лету.
- Дождь — хорошая примета для рыбаков, весь год рыба будет хорошо ловиться.
- Дождь пошел — лето предстоит дождливое, много грибов.
- Теплый ветер предвещает теплое лето.
- Тепло — осень окажется морозной.
- К этому времени не сошел снег — осень окажется теплой.
Пасха
Какая погода в этот день, такая будет и на Пасху.
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