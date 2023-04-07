Традиции на Благовещение
В народной традиции Благовещение также имеет и другое название — Бабий праздник. В этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии о скором рождении Сына Божия Иисуса Христа.
Девушки и женщины 7 апреля молятся о рождении ребенка, излечении от бесплодия, о здоровье для детей.
В старину на этот день существовал обычай — выкупать у продавцов птиц и выпускать их на волю. Это считалось проявлением любви и заботы ко всему живому и способом донести до Бога свои просьбы и молитвы. Якобы выпущенная на волю пташка расскажет Богу о желаниях своего освободителя.
В канун праздника или в само Благовещение разводили во дворе костер, обходили трижды свой дом с молитвой. На огне сжигали соломенные постели, старые вещи, прыгали через него и окуривали дымом одежду. Такие традиции служили для изгнания злых духов и болезней.
Милостыню подать, помочь нищим и нуждающимся — к достатку.
Накануне праздника и в само Благовещение освящают семена в Церкви. Считается, что в это время Бог благословляет землю и растения. Освящённые семена должны дать по-настоящему богатый урожай.
Собирают золу из печи, чтобы в последующем посыпать или удобрить те растения, которые плохо растут или увядают.
Что нельзя делать в Благовещение
- Нельзя работать. Имеется в виду тяжелый физический труд, однако обычно 7 апреля даже не занимаются рукоделием. Если работать на Благовещение, то весь год придётся провести в тяжелом, но бесполезном труде. Разрешается только приготовление блюд для семьи и гостей.
- Нельзя начинать новые дела, давать старт новым проектам — окажутся провальными.
- Благовещение выпадает на Великий пост. Запрещается есть блюда животного происхождения, но все же пост ослабляется — можно рыбу.
- Нельзя сажать растения — не приживутся.
- Нельзя рассказывать о своих планах, задумках и идеях, хвалиться своими победами, в том числе и что касается любви — ничего из задуманного не получится.
- Нельзя устраивать шопинг, делать крупные покупки — приобретения окажутся неудачными.
- Нельзя в дом приглашать посторонних девушек и женщин, а вот если в доме собираются все члены семьи — это хорошая примета, к удаче и благополучию.
- Нельзя стричься, краситься, делать прически — красоту можно потерять.
- Нельзя ругаться, лгать, разводить сплетни, задумывать недоброе, мстить или продумывать план мести.
- Нельзя грустить, тосковать — весь год в таком ключе пройдет.
- В этот праздник нельзя танцевать, много смеяться, устраивать шумные и веселые посиделки — год пройдет в печали и слезах.
- Не рекомендуется ходить в гости к малознакомым людям или приглашать их в свой дом — благополучие можно отдать.
- Нельзя брать в долг или давать в долг — отдать свою удачу и притянуть неудачи.
- Нельзя выносить мусор — вынести счастье.
Народные приметы 7 апреля
- Первые грибы появились на возвышенностях — к дождливому лету.
- Грибы растут в ложбинках и ямах — лето сухое.
- Нет облаков и яркое солнце — летом частыми будут грозы.
- У березы появились первые листочки — к солнечному лету.
- Дождь — хорошая примета для рыбаков, весь год рыба будет хорошо ловиться.
- Ещё не прилетели ласточки — к холодной весне.
- Дождь пошёл — лето предстоит дождливое, много грибов.
- Холодный ветер — лето будет холодным.
- Тёплый ветер предвещает теплое лето.
- Тепло — осень окажется морозной.
- К этому времени не сошел снег — осень окажется теплой.
- Утром туман стоит — к большому разливу.
- Первую ласточку или аиста увидеть — удача будет сопровождать весь год.
- Какая погода в этот день, такая будет и на Пасху.