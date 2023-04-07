Поздравления с Благовещением в прозе
В этот день на Землю опустилась благая весть, которая подарила всему миру надежду и радость. Поздравляю с Благовещением и от души желаю всего доброго и светлого в жизни, а самое главное — здоровья, мира, счастья, отрады и любви. И пусть каждый день приносит для тебя только хорошие вести.
Пусть Пресвятая Богородица принесет тебе благие вести! Пусть твоя жизнь озарится ясным светом добра и любви! Желаю тебе в этот светлый праздник мира, гармонии в душе и крепкого здоровья! Пускай все светлые мечты сбудутся, чтобы жизнь стала еще прекраснее!
Поздравляем вас и всех тех, кто дорог вашему сердцу со святым праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Пусть в ваш дом приходят только желанные добрые известия, пусть как можно скорее возвращаются под родную крышу любимые люди, пусть крепнет и процветает Ваша семья. Здоровья, любви, стабильности и гармонии.
Поздравления с Благовещенем в стихах
Благовещение сегодня,
Вас сердечно поздравляю,
Получать благие вести
В жизни чаще я желаю.
Счастья вам, добра и мира,
Веры крепкой и надежды,
Пусть поток добра и света
Дарит благость, безмятежность.
Ангел пусть ведет за руку
И Господь пусть помогает,
А любовь пускай по жизни
Путь всегда вам освещает.
С Благовещением вас
В день весенний поздравляю,
Мира, счастья и добра
Я сердечно вам желаю.
Богородица святая
От беды пусть защитит,
Материнскою любовью
Нас, детей грешных, простит.
Я желаю, чтобы вести
Вы благие получали,
Чтобы с верой и надеждой
Каждый новый день встречали.
В Благовещение Богородицы Святой
Пусть будут в доме радость и покой.
Здоровья крепкого, удачи,
В достатке жизни Вам в придачу.
Вы никогда не унывайте,
Всех улыбкой заряжайте.
Пусть окружают Вас всегда
Лишь самые верные друзья.
Любви вам, веры, и добра,
Пусть ангел хранит всегда,
От вас все беды отведет,
По верному пути ведет.
Поздравления с Благовещением в смс
В праздник Благовещения
Вам пожелать хочу:
Все, что судьбой обещано,
Пусть будет по плечу,
В дом войдут пусть вместе
Радость, мир, уют,
И лишь благие вести
Вас по жизни ждут!
С Благовещением сегодня,
Это важный, светлый день,
Пусть придут благие вести,
А плохие уйдут в тень
Посетит пусть дом ваш ангел,
Чтоб укрыть от всех невзгод,
Осеняет пусть защитой
И хранит покой Господь.
С Благовещеньем вас светлым,
Любви желаю и надежды,
В сердце радости и веры,
Над неудачами победы.
В семье пусть будет мир и лад,
Взаимопонимание,
Пусть счастьем будет дом богат,
Добра и процветания!