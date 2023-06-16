18 июня
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Жизнь

В Барнауле 25 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Барнауле 25 выпускников сдали ЕГЭ на высший балл. Результаты уже известны по географии, литературе, химии, русскому языку и математике. Об этом сообщает мэрия города.

Барнаульские выпускники. Май 2017 года.
Барнаульские выпускники. Май 2017 года.
Михаил Хаустов

19 человек стали стобалльниками по русскому языку. В их числе четыре выпускника из лицея №124, по три человека из лицея №112 и гимназии №42 и по два человека из лицея №129 и гимназии №27.

Всего в регионе 38 выпускников сдали русский язык на высший балл, сообщает официальный сайт региона.

По литературе отличные результаты показали четыре одиннадцатиклассника. Это два выпускника из лицея №121, по одному выпускнику из гимназий №22 и №123.

На 100 баллов сдали химию два выпускника из гимназии №42 и школы №127.

Также в Барнауле появился мультибалльник, набравший максимальное количество баллов за экзамен по двум предметам – русскому языку и математике (профиль). Это Владимир Русалеев из лицея №112.

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