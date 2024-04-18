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Жизнь

В Барнауле без уведомления жителей приступили к установке вышки сотовой связи

В барнаульском квартале 2002 начали монтировать вышку сотовой связи рядом с жилыми домами и школой № 128, сообщает «В курсе 22».

Вышка сотовой связи.
Вышка сотовой связи.
Источник: Tele2

Однако об установке вышки сотовой связи жителей близлежащих домов никто не предупредил.

Барнаульцы, живущие по адресу пр. Северный Власихинский, 36 и 32, Лазурная, 40 и 42, а также родители детей школы №128, пожаловались, что категорически против такого соседства и будем добиваться остановки незаконных работ.

Работы считаются незаконными, так как были выданы для другого места, но вышка возводится между жилыми домами, где помимо жильцов, ходят еще много других людей.

Ранее сообщалось, что жители центральной части Барнаула обращают внимание на скопившийся мусор.

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