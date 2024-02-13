В Алтайском крае постоялец дома инвалидов и престарелых убил друга

В настоящее время дело об убийстве передано в суд.

Пресс-служба СУ СК региона сообщает, что происшествие произошло в Благовещенском районе.

Мужчина поссорился с постояльцем социального учреждения. В ходе конфликта он нанес два удара клинком ножа мужчине в область груди. Пострадавший скончался на месте.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело утверждено Благовещенским районным прокурором и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае произошло жестокое убийство.

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