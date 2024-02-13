Утро началось с затяжной магнитной бури. Геоудары атакуют россиян во время зрелищной части

Геомагнитные возмущения начались ночью и продолжатся днем, указывает "Фонтанка". Первая февральская буря возникла из-за мощных вспышек на Солнце.
И эта магнитная буря будет длиться три дня. Не исключена "зрелищная часть" этого геомагнитного шторма — северное сияние.
Метеозависимым людям лучше приготовиться заранее к космической атаке. Работающим — сделать себе щадящий график.
Здоровье
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.
Как защититься:
- не употреблять алкоголь,
- пить больше воды или успокаивающий чай, желательно, — с мятой или мелиссой.
В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.
Гаджеты
Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал, а на экране точечно появляются пятна, разукрашенные всеми цветами спектра.
Радиация
Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.
До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.
Между тем от Солнца отделилась магнитная нить, связанная с солнечным пятном.
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