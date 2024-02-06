Три мощных вспышки спровоцировали геомагнитный шторм. Космический вихрь несет потоки частиц

На Солнце произошли три новые вспышки.

Космический ветер принесет потоки заряженных частиц к Земле 7 февраля, пишет "МК".

Метеозависимым людям лучше приготовиться заранее к космической атаке.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Как защититься:

не употреблять спиртное,

пить больше воды или успокаивающий чай, желательно, — с мятой или мелиссой.

В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.

Точная электроника

Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал, а на экране точечно появляются пятна, разукрашенные всеми цветами спектра.

Облучение

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

Радиация

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.

Между тем мощная вспышка произошла на Солнце.

Вспышка продлилась 61 минуту. От нее произошло вторжение в околоземное космическое пространство: нарушилась коротковолновая радиосвязь.

Также мощная вспышка Х2.87 разорвала плазму Солнца. Это сильнейшая вспышка за последние шесть лет.

Ранее внезапно произошло изменение класса затяжной магнитной бури.

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