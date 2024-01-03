Трасса между двумя крупными городами на Алтае пока остается закрытой (обновлено)

Как пишет сообщество "Инцидент Барнаул", 02 января с 21.30 по решению Алтайавтодора в связи с порывистым ветром до 20 м/с, отсутствием видимости, снегом и метелью временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге «К-03» на участке от города Змеиногорска до города Рубцовска.
Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки. Сообщений о том, что это произошло пока не было.
Напомним, снегопады и метели накрыли Алтайский край несколько дней назад. Однако уже 3 января погода может сменить свой вектор на похолодание.
Движение транспорта открыто на трассе «Рубцовск - Змеиногорск». Закрытых участков автодорог на территории Алтайского края в данный момент нет.
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