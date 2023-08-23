Стало известно, сколько средств потратили на патриотическое воспитание в России

Финансы, выделенные на проект распределили по следующим отраслям:
- оплата труда советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями,
- покупка комплектов государственных символов для школ,
- экспозиции мультимедийных парков «Россия — моя история»,
- проведение патриотических мероприятий,
- развитие системы гражданского и патриотического воспитания,
- проведение конкурса «Большая перемена».
Эксперты заявили, что политическая ситуация в стране сегодня требует особый подход к воспитательной и профориентационной деятельности.
Ранее в новых учебниках по истории России полностью переписали несколько последних десятилетий.