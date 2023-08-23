25 августа
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Жизнь

Стало известно, сколько средств потратили на патриотическое воспитание в России

За 2022 год на проект «Патриотическое воспитание» потратили более 11 млрд рублей вместо выделенных 5 млрд рублей, сообщают "Известия".

Поднятие флага РФ
Поднятие флага РФ
Фото Михаила Полубедова

Финансы, выделенные на проект распределили по следующим отраслям:

  • оплата труда советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями,
  • покупка комплектов государственных символов для школ,
  • экспозиции мультимедийных парков «Россия — моя история»,
  • проведение патриотических мероприятий,
  • развитие системы гражданского и патриотического воспитания,
  • проведение конкурса «Большая перемена».

Эксперты заявили, что политическая ситуация в стране сегодня требует особый подход к воспитательной и профориентационной деятельности.

Ранее в новых учебниках по истории России полностью переписали несколько последних десятилетий.

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