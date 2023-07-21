22 июля
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Образование

Школьников начнут учить пользоваться дронами с 1 сентября

С 1 сентября школьников начнут обучать основам применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки. Об этом сообщают РИА Новости.

Дрон.
Дрон.
Анна Зайкова

В программе обучения входит изучение видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства БПЛА, а также ведение разведки местности и способов противодействия беспилотникам противника.

Предложение поддержали в Минпросвещения, заявил зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатор Артем Шейкин.

Также идею поддержал президент России Владимир Путин. Он заявил, что это пойдет на пользу детям и стране.

Курс по начальной военной подготовке предложили ввести в конце 2022 года. С данным предложением выступила партия «Справедливая Россия — За правду» и ее лидер Сергей Миронов.

Ранее стало известно, что с сентября 2023 года российским старшеклассникам на уроках истории начнут объяснять, почему началась военная операция. Преподавать будут по новому единому учебнику.

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